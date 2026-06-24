"Todo lo que hace Messi hoy ya lo hacía a los 11 años, vino marcado por Dios"

Mientras la Selección Argentina continúa su participación en el Mundial 2026 y Lionel Messi celebra un nuevo cumpleaños, las miradas no sólo se posan sobre su presente como capitán y figura del seleccionado nacional. También resurgen las historias de quienes compartieron sus primeros años en el fútbol, cuando todavía era un niño que soñaba con llegar a Primera División en las canchas de Rosario.

Antonio Enrique “Quique” Domínguez, histórico formador de las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y recordó los comienzos de Messi en la institución rojinegra. Su testimonio adquiere un valor especial porque fue uno de los entrenadores que acompañó el crecimiento futbolístico del rosarino durante sus años de formación.

"Leo siempre estuvo muy bien rodeado por su mamá, su papá, su familia y sus compañeros. Las condiciones las tenía, era un fenómeno. Todo lo que hace Leo a esta edad, lo hacía a los 11 años, la forma de jugar, ya vino marcado por Dios de esa manera. Leo es un líder nato, sus compañeros siempre lo elegían. Leo es único", expresó.

Domínguez recordó que desde muy temprana edad Messi exhibía cualidades que llamaban la atención de entrenadores, compañeros y familias. Su habilidad para dominar la pelota, la facilidad para desequilibrar rivales y una comprensión poco habitual del juego aparecían incluso cuando competía en categorías infantiles.

El formador destacó además que, más allá de sus condiciones futbolísticas, el rosarino siempre se caracterizó por una personalidad tranquila y reservada. Esa forma de ser, que mantiene hasta la actualidad, ya estaba presente durante sus años en Newell’s, cuando comenzaba a construir el camino que posteriormente lo llevaría a convertirse en uno de los jugadores más importantes de la historia.

La relación de Messi con Newell’s ocupa un lugar central en su biografía deportiva. Allí dio sus primeros pasos organizados en el fútbol y formó parte de una generación infantil que dejó una huella imborrable en las divisiones menores del club. Con el paso de los años, aquellas imágenes de los entrenamientos y torneos infantiles se transformaron en documentos históricos para el fútbol argentino.

El presente mundialista del capitán vuelve a generar orgullo entre quienes participaron de su formación. Para Domínguez y otros entrenadores de aquella etapa, cada logro de Messi representa también la confirmación de una trayectoria construida a partir del esfuerzo, el talento y una dedicación constante al deporte.

Mientras Argentina se prepara para su próximo compromiso en el Mundial, el cumpleaños de Messi ofrece una oportunidad para mirar hacia atrás y recordar el recorrido de un futbolista que pasó de las canchas infantiles de Rosario a convertirse en una referencia global del deporte. Y entre quienes mejor conocen esa historia se encuentran los formadores que lo vieron crecer cuando todavía era simplemente Leo, un chico que soñaba con jugar al fútbol.