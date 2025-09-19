Todo listo para FIMBA 2025: el Festival Internacional de Música Bariloche

Del 24 al 28 de septiembre, Bariloche será sede del Festival Internacional de Música Bariloche (FIMBA) 2025, una propuesta cultural que reunirá a más de 25 conciertos gratuitos en cinco escenarios de la ciudad. Artistas nacionales e internacionales, como Chico César, Pascuala Ilabaca, Maggie Cullen, Ariel Ardit y Escalandrum, compartirán escenario con músicos locales, consolidando al festival como un referente cultural en la región.

Martín Fraile Milstein, director artístico y musical de la Orquesta Filarmónica de Río Negro (OFRN) y director artístico del FIMBA, dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó el papel central que tendrá la OFRN en esta edición del festival. Además de ofrecer sus propios conciertos, la orquesta acompañará a varios invitados de lujo junto a sus ensambles de cámara, reafirmando su compromiso con la diversidad musical y la inclusión cultural.

La OFRN, fundada en 2014 y dirigida por Fraile Milstein, es considerada la gran joya cultural de la provincia. Su innovador sistema descentralizado, con 80 músicos residentes en siete localidades, le permite presentarse tanto en grandes escenarios como en parajes rurales, acercando la música a públicos diversos. Durante el FIMBA 2025, la orquesta ofrecerá una programación variada que incluirá desde conciertos sinfónicos hasta presentaciones en espacios alternativos, consolidando su rol como puente entre la música clásica y las comunidades de la región.