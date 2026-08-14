Todo listo en Jujuy para el Toreo de la Vincha, en honor a la Virgen de la Asunción

La fiesta popular y religiosa se realiza cada 15 de agosto en la localidad de Casabindo, provincia de Jujuy. Se trata del único toreo incruento, es decir, sin sangre ni daño al animal de todo el país y de Latinoamérica. Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, conversó sobre esta festividad con uno de los toreros participantes.

Daniel Cusi contó cómo se lleva a la cabo la festividad y precisó que se trata “de un día muy festivo”.

“Llegan muchos turistas extranjeros, es una toreada muy especial porque no se le daña al toro, solamente se le coloca una vincha con monedas jujeñas originales antiguas, en los cuernos" para ofrendarla a la Virgen de la Asunción, patrona de Casabindo.

“Es una unión de dos culturas grandes que prevalece: la hispánica con la religión católica y nuestra cultura aborigen”.

La festividad comienza con una misa, y luego se realiza la procesión con la imagen de la Virgen en la cual samilantes y bandas de música recorren las calles del pueblo mientras que, por la noche, se realiza una peña con bandas de sikuris.