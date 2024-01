"Todo indica que será una sesión larga y complicada"

Nacional Chos Malal dialogó con el periodista Felipe Yapur quien se refirió al inicio del tratamiento del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En este sentido, dijo: "Todo indica que será una sesión, no solamente larga, sino que bastante compleja porque las negociaciones no han sido cerradas ni completadas, y el presidente Milei mantiene una decisión de no acceder a los pedidos de la oposición".

Luego agregó que mientras se realiza el debate, habrá en forma paralela, y en otras oficinas, la negociación puntual de algunos artículos más complicados, sobre todo aquel vinculado con la delegación de facultades y empresas que se privatizarían.

Por otro lado, expresó que dentro de lo que es el Proyecto de Ley Ómnibus, no hay nada favorable para la sociedad argentina. "Las privatizaciones ya han demostrado en la historia reciente, dentro de estos cuarenta años de democracia, que no ha generado ningún tipo de felicidad, todo lo contrario".

Y señaló: "Todas las empresas del Estado, permiten que haya una matriz productiva, la cual hoy está en peligro. El paso por el congreso es importante, interesante y necesario, pero nada te garantiza que la sociedad argentina no pierda esas empresas como tal".