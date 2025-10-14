Todo el sabor de Buenos Aires en "La guía no definitiva del morfi porteño"

La periodista y escritora Silvina Reusmann visitó el estudio de Radio Nacional y presentó su nuevo libro La guía no definitiva del morfi porteño, una invitación a recorrer Buenos Aires desde sus sabores más auténticos. El texto, lleno de anécdotas, historia y devoción por la comida popular, se propone como un homenaje a los platos, lugares y rituales que forman parte del ADN gastronómico de la ciudad.

Reusmann explicó que la guía no busca enseñar a cocinar ni ofrecer recomendaciones para paladares exquisitos, sino celebrar la cultura del morfi con identidad y memoria. A lo largo de sus páginas aparecen bodegones escondidos, bares con historia, pizzerías legendarias y parrillas de barrio, junto a relatos que conectan la comida con la vida cotidiana de los porteños.

El libro reúne más de 350 lugares para explorar, con sugerencias, curiosidades y espacio para que cada lector sume sus propias experiencias.

La guía no definitiva del morfi porteño es, en definitiva, un recorrido emocional y sabroso por la identidad culinaria de Buenos Aires, donde cada plato cuenta una historia y cada esquina guarda un recuerdo.