“Todavía no caigo de los logros obtenidos pero aspiro a más, quiero seguir mejorando los tiempos”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, conversamos con el atleta Gabriel Muñoz Soto, oriundo de Plottier, provincia de Neuquén, uno de los mejores corredores sudamericanos de Trail pero que también se destaca en pista y calle.

El deportista de 28 años resultó ganador de los 21km en PATAGONIA RUN, carrera que, con diferentes distancias, se vivió como una fiesta del Trail entre el 8 y 11 de abril en San Martín de los Andes.

Nuestra Historia que corre tiene como protagonista a la atleta marplatense Anahí Castaño, Campeona Nacional de Maratón, cuádruple ganadora de la Maratón de Mar del Plata 2023/24/25/26 y Licenciada en Enfermería.

En febrero pasado, obtuvo el tercer lugar en el Maratón Internacional CAF que se disputó en Caracas, Venezuela, al que fue convocada para representar a la Argentina por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

Consultado sobre su participación y podio en los 21K de PATAGONIA RUN, Gabriel Muñoz Soto admitió que fue “una carrera muy peleada, no nos dimos respiro, con Tati Pauluzak”.

“Se disfrutó un montón. Un circuito rápido y entretenido, estuvo muy lindo, las sensaciones fueron muy buenas y nos pudimos quedar con el primer puesto, muy contento”.

Gabriel repasó sus inicios en el atletismo cuando era “muy chiquito, corriendo en pista” mientras que luego de la pandemia empezó con su grupo de entrenamiento PLOTEAM.

En 2021, incursionó en el Trail a partir del KSeries de Villa La Angostura que, dijo, “fue mi primera carrera de montaña”.

“Me encanta, me dedico casi el 80 por ciento a la montaña. No dejé la calle porque sigo corriendo en pruebas de calle y pista pero hace cuatro años estoy muy abocado a la montaña, creo que el grupo me llevó ahí”. “En la montaña hay otros tiempos, la calle es otra exigencia, son lindas disciplinas”.

Respecto a sus buenos resultados en este 2026, admitió que “estoy super sorprendido” pero también aclaró que “trabajo mucho para esto, entreno demasiado, soy de poco talento pero laburo un montón”.

“Todavía no caigo de los logros que he obtenido pero aspiro a más. Quiero seguir corriendo, rápido y mejorando los tiempos, voy a seguir trabajando para eso”. “Estoy muy a favor de los grupos de entrenamientos. El deporte es una unión, estamos todos en la línea de largada, cada uno con sus objetivos y expectativas, pero todos tiramos para el mismo lado”. “Se ha formado una buena comunidad en el Trail, en el running, en las pruebas de calle, hoy los corredores de punta compiten en carrera pero termina y son amigos. En el deporte tiramos todos siempre para el mismo lado”.

En la segunda parte del programa, tuvimos la oportunidad de conocer la historia de Anahí Castaño, una de las mejores fondistas del país que reflexionó sobre su gran desempeño en Venezuela.

“Salió una linda marca, mi segunda mejor marca, un tercer puesto que no lo podía creer ni yo porque la idea era estar entre las cinco mejores”, admitió.

“Soy una privilegiada de que ellos me entrenen y puedan corregirme y enseñarme”, señaló sobre sus entrenadores Leo Malgor y Marita Peralta.

Además de la exigencia del entrenamiento, que le permite lograr las marcas destacadas, su tarea como enfermera le insume tiempo y dedicación.

“Cuesta bastante, pero son mis dos pasiones. Al atletismo le dedico el mismo amor que a mi profesión, y viceversa, lo hago con amor”. “Tanto el deporte y mi profesión me dan la posibilidad de seguir creciendo, hoy yo elijo seguir creciendo. Vengo de una familia muy humilde y muchas cosas me costaron el doble”. “No es solamente salir a correr, estar marcas llevan mucho trabajo y tiempo de entrenamiento, es un combo”. “El deporte lo uso como terapia, mi profesión requiere mucho desgaste mental. El entrenar y salir a correr es mi mundo feliz”. “Ojalá el Estado ayude un poco más a los atletas y dedique un poco más al deporte porque tenemos grandes atletas”.

Cada uno de sus podios se los dedica a su papá y hermana, ambos fallecidos, que la ayudan “cuando se pone difícil”.