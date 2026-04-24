Todas las noticias del eter

Ante el agravamiento de la crisis en Sudán, analizamos en profundidad cómo las emisoras de onda corta —especialmente Radio Dabanga y Radio Tamazuj— se han consolidado como el único canal de información independiente y vital para la población civil, superando censuras y el asedio informativo en el terreno.

En nuestro repaso regional, destacamos el aniversario de Radio Clube do Pará, el panorama de las radios públicas de Uruguay y la expansión estratégica de Radio Popular de San Luis.

También analizamos el impacto del cierre de Radio Cooperativa Valparaíso y celebramos la esperada vuelta al aire de Radio Necochea.

Como cada semana, con la producción y voz de nuestro diexista estrella, Arnaldo Slaen, junto a Juan Sixto, completamos nuestra edición con las infaltables recomendaciones de escucha, seleccionando las mejores propuestas y frecuencias para disfrutar de la radio en este fin de semana.