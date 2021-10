Todas las miradas se vuelcan al dólar

DESCARGAR

El dólar es un termómetro del clima económico desde 1955 en adelante. Se convirtió en una variable que todos los argentinos han admirado, sostuvo en su columna semanal el economista Raúl Mercau en Muchas Gracias.

Situándonos en estos días, ayer el dólar blue llegó a un nuevo récord de 198 pesos. ¿Cuales son las razones? “una es la creciente sensación de que el gobierno va a corregir el tipo de cambio mediante una megadevaluación. "El gobierno ha sostenido que no va a haber una megadevaluación, es decir el salto no va a ser brusco", dijo. Por otro lado, la segunda razón es la demora en el cierre con el FMI. Se especuló que se podía llegar a un acuerdo antes de fin de año, pero el devenir de las negociaciones ha hecho que esto no ocurra y algunos alarmistas han expresado que no va a suceder. Sin embargo el Ministro de Economía Martín Guzmám sostuvo que no se va a patear el tablero, y expresó que las presiones surgen desde nuestro país pero con ciertas condiciones como la tasa de interés a aplicar que no sea la de los países no cumplidores que ronda en un 4%, sino la de los cumplidores que es del 1%. "Esto podría permitir un ahorro de 9 mil millones de dólares", subrayó. La tercera es que las condiciones del fondo podrían desencadenar en una devaluación de la moneda. "Se ha hablado de que cualquier ajuste debe ser gradual por el proceso inflacionario", sostuvo Mercau al tiempo que agregó que "una devaluación brusca tendrá efectos recesivos que dificultaría realizar los pagos". La cuarta razón es que sobran pesos, por lo que el Central está apuntando a mejorar las cotizaciones para el movimiento económico.

Las medidas para contener el dólar apunta desde el sector de la cosecha fina, que aportarían unos 4 mil millones de dólares a fin de año, la segunda se relaciones con las intervenciones en mercados futuros, además de mayores intervenciones en el contado con liqui y el dólar Med y por último la retenciones por importaciones anticipadas.

En relación al dólar Med, Mercau explicó su proceso. "Con esta medida apunta a reactivar las transacciones legales en el mercado cambiario" sostuvo y agregó que los turistas podrán abrir una caja de ahorro bimonetaria lo que permitirá cambiar sus dólares a pesos con el valor del dólar Med. Agregó además los pasos para poder acceder a esa caja de ahorro.

Para concluir, el economista "el dólar blue sigue siendo un termómetro, pero hay que tener en cuenta que está caro, lo que podría ser una mala inversión"