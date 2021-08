“Toda una sociedad que tiene que hacerse cargo” de la violencia que vivió

Desde la organización de Adultxs por los Derechos la Infancia Silvia Piceda manifestó que provoca horror pensar en la violencia que ejercieron los adultos hacia la pequeña asesinada. “Un niño(a) no puede salir de un lugar de agresión si no tiene una comunidad que lo esté amparando. Esta es la gran desgracia de la infancia. Hay una ausencia del Estado pero también de todas las personas que estuvieron en contacto y que no actuaron”, subrayó.

