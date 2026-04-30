"Toda molécula y cada barril que exportemos beneficia a la Argentina"

El director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, Roberto Carnicer, analizó el impacto internacional de la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y destacó las oportunidades que se abren para países productores como Argentina.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional, el especialista explicó que la decisión de Emiratos responde a su intención de aumentar su producción sin las restricciones que imponen las cuotas del cartel petrolero.

“Emiratos quiere mayor independencia para expandir su capacidad productiva y no quedar atado a las limitaciones de la OPEP”, señaló.

Carnicer sostuvo que, en el mediano plazo, la salida de un integrante del bloque podría favorecer una mayor competencia y contribuir a una formación de precios más flexible en el mercado internacional.

“Al haber más jugadores y menos cartelización, el precio del petróleo tiende a ser más fluido”, afirmó.

En ese contexto, remarcó que la transformación del mapa energético mundial abre una oportunidad estratégica para Argentina, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta.

“Argentina está recién lanzando todo el potencial del shale oil de Vaca Muerta”, destacó.

Actualmente, el país produce cerca de 0,8 millones de barriles diarios, una cifra que podría duplicarse en los próximos años. “La expectativa es alcanzar entre 1,2 y 1,6 millones de barriles por día”, precisó.

Además, explicó que las exportaciones también crecerían de manera significativa, pasando de los actuales 200.000 a 300.000 barriles diarios a cerca de 600.000.

Carnicer resaltó el impacto económico del sector en la balanza comercial argentina. “El año pasado los hidrocarburos generaron beneficios por 5.000 millones de dólares”, subrayó.

Por último, dejó una definición optimista sobre el futuro del país en el sector energético: “Argentina puede convertirse en un actor cada vez más relevante en el mercado energético internacional”.