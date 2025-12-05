Toda la actualidad DX

En Actualidad DX.com.ar conocemos la Radio Nacional de Guinea Bissau, que fue noticia recientemente cuando un sector de las fuerzas armadas dio un golpe de Estado en esta vieja colonia portuguesa del África Occidental que alcanzó su independencia en 1974.

Este golpe se produce pocos días después de las elecciones presidenciales, en las que tanto el presidente Umaro Sissoco Embaló como el opositor Fernando Dias se atribuyeron la victoria.

Con la conducción de Juan Sixto, y producción de Arnaldo Slaen, repasamos la actualidad de la onda corta visitando Australia desde donde Radio 567 se ha convertido en una interesante caza para los diexistas.

YA en el continente asiático, descubrimos a Beibu Bay Radio desde China Popular , Kyrgysz Radio, que transmite desde Kyrgyzstan y Tajik Radio que lo hace desde la vecina Tajikistan.

Finalmente retornamos a nuestro continente para repasar novedades radiofónicas acaecidas en los Estados Unidos, Venezuela y la República Argentina.