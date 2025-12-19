Toda la actualidad DX en Rae

Ante la proximidad de las fiestas de Nochebuena y Navidad numerosas emisoras realizan transmisiones extraordinarias y, entre ellas, podemos citar a la Norddeutscher Rundfunk, más conocida por sus siglas NDR, que es la empresa pública de radio y televisión con sede en Hamburgo que presta servicio a los estados federados alemanes de Hamburgo, Baja Sajonia, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Schleswig-Holstein.

Cada mes de diciembre nos deleita con su servicio para los buques de pesca alemanes en alta mar; también a Radio Ruqui AM y a Radio Igloo, dos estaciones de baja potencia y muchas más de las cuales compartimos sus esquemas de transmisión.

Visitamos Tanzania para conocer una propuesta radiofónica muy particular e interesante y, ya en nuestra América Latina conocimos en profundidad a Radio La Montaña -una estación muy especial que emite desde la región fronteriza entre Colombia y Venezuela; La Voz de tu Conciencia que retornó a la onda corta y La Voz del Junco, emblemática radioemisora hondureña que celebra su aniversario.

Esto y mucho más en Actualidad DX.com.ar, en voz y producción de Arnaldo Slaen, columnista estrella del programa en castellano que conduce Juan Sixto.