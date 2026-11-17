El payador y cantautor folclórico Braian Simaldoni visitó el estudio de Radio Nacional y dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire para alizar la vigencia de la improvisación criolla y la renovación generacional en la música tradicional argentina. El joven artista destacó que "toda esa juventud de nuevos payadores necesita un poquito de visibilidad", al celebrar el rol de las redes sociales y los medios públicos para conectar el canto surero con el público masivo.

En ese sentido, Simaldoni remarcó la transformación del género al definirse como "un payador modernizado del siglo XXI que escucha todo tipo de música y se nutre de todo lo positivo".

Respecto a las dinámicas del ambiente artístico, el cantautor enfatizó que en los escenarios "hace falta el canto surero porque no todo es alegría y pum para arriba, sino que está bueno transmitir un mensaje limpio y sincero".

Asimismo, el músico explicó la diferencia técnica de su disciplina al precisar que "la payada es de a dos o más personas, mientras que cuando el payador está solo se trata de una improvisación o un recitado".

El artista nacido en Mar del Plata y criado en Dolores resaltó además la importancia del 23 de julio como Día Nacional del Payador, instituido por la ley 24.120 en conmemoración de la histórica payada entre Gabino Ezeiza y Juan de Nava.

En relación a sus próximos compromisos en la capital, el cantautor anunció su debut oficial en Buenos Aires para el mes de marzo en el emblemático espacio Taconeando del barrio de San Telmo.

Su llegada a la escena porteña ocurre tras su reciente participación como invitado especial en el cierre de la obra sobre Santos Vega en el Teatro Nacional Cervantes.

Durante la entrevista, el joven bonaerense rindió un emotivo tributo a Facundo Cabral interpretando la obra "Vuele bajo" e improvisando décimas en vivo dedicadas a los operadores de radio y a las virtudes humanas.

Simaldoni valoró el auge de talleres de payadores en distintas localidades provinciales y abogó por consolidar espacios que permitan a los jóvenes artistas difundir el patrimonio cultural nativo.