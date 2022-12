Tití Fernández: “La camiseta del Dibu fue un trofeo”

En Rosca N'Roll hablamos con nuestra cábala, Miguel “Tití” Fernández, directo desde Qatar, a propósito del pase a semifinales de la selección.

Habló del permio especial que recibió: el Dibu Martínez le regaló la remera con la que atajó los penales. Al respecto, expresó: “Le dije al Dibu que la única remera que me entra es la suya y me dice que me va a dar la de la final". Además, agregó: "Fue el primero que me dijo que vamos a jugar 7 partidos”.

Rescató la cobertura que está haciendo en Televisión Pública y valoró el equipo con el que comparte las transmisiones: “Tenemos un relator (Pablo Giralt) que tiene sangre celeste y blanca. Siente el relato”.

Por último, en sintonía con el arquero argentino, pronosticó que el domingo gritarán como locos y darán la vuelta por todo Doha.

Rosca N’ Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

