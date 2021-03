Titanossauro mais antigo do mundo é descoberto na Patagônia

Paleontólogos argentinos anunciaram a descoberta do titanossauro mais antigo do mundo na Patagônia.

O “Ninjatitan zapatai” é um novo titanossauro da Patagônia, o mais antigo de sua espécie, com medidas de cerca de 20 metros de comprimento e 140 milhões de anos, o que prova que esta espécie de dinossauro teve origem no início do período Cretáceo.

De acordo com o que foi informado pela Agência de Divulgação Científica da Universidade argentina de La Matanza “até agora, estes gigantescos quadrúpedes com uma antiguidade superior a 120 milhões de anos não eram conhecidos, portanto, a descoberta do Ninjatitan zapatai tem uma grande relevância para o conhecimento da história evolutiva deste grupo e dos primeiros Cretáceos”.

Ninjatitan junta-se à equipe de titanossauros patagônicos descobertos nos últimos anos. Em 2017, foi revelado o maior titanossauro do mundo, o Patagotitan mayorum, nativo da província de Chubut; e há algumas semanas, foi relatada a descoberta de outro na província vizinha de Neuquén, que poderia até ultrapassá-lo em tamanho.

O nome Ninjatitan foi dado em reconhecimento ao pesquisador argentino Sebastián Apesteguía, apelidado de “O Ninja” desde seus primórdios na paleontologia.

