Tiroteo y choque contra una sinagoga en Michigan dejó un atacante muerto

Un incidente armado se registró este jueves en la sinagoga Temple Israel, en West Bloomfield Township, cerca de Detroit, Michigan, donde personal de seguridad del templo se enfrentó a tiros con al menos una persona que previamente había embestido el edificio con un vehículo.

En diálogo con Carla Ruiz en Segundo Round, Ruperto Romero presentador de noticias de N + Univisión Austin dio detalles del hecho.

El episodio generó un amplio despliegue policial y la intervención de agentes federales que llegaron al lugar tras los primeros pedidos de auxilio.