Tinder Night, una noche para divertirse y conocer gente nueva en un centro cultural de Villa Urquiza

En una casona de Villa Urquiza dos veces al mes se organiza esta noche para conectar gente en vivo, sin pantallas y con juegos para relajar en el Centro Cultural Armoza. Con dinámicas como bingo de coincidencias o juegos de refranes, la consigna es charlar con la mayor cantidad de personas y dejar que el azar haga lo suyo.Van casi 150 personas por edición, de entre 30 y 45 años, pero cualquiera puede sumarse. Hernán Armoza, su organizador, charló con el equipo de Diego Ramos en Radio Nacional, sobre esta forma divertida de conocer pareja.

"Se ha dado el amor en la Tinder Night y también gente que quiere divertirse. Hay gente copada y seguro te vas a hacer amigos, o te va a gustar alguien", contó. "Todos los que vienen, lo hacen con la misma intención de charlar y conocer gente", agregó.