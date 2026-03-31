Tierra del Fuego se prepara para la vigilia por Malvinas

La ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, se prepara para una nueva vigilia por el 2 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una ceremonia que desde hace más de tres décadas reúne a excombatientes, vecinos y visitantes de todo el país.

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Santiago Pauli, destacó la importancia de esta conmemoración para la provincia y especialmente para la ciudad fueguina.

En diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round por Radio Nacional, explicó que la tradicional vigilia comenzará el 1 de abril a las 21.30 frente al mar en Río Grande y se extenderá hasta la madrugada del día siguiente.

“Recibimos el 2 de abril frente al mar, como hace ya 31 años que lo hacen los excombatientes. Es un momento muy lindo para la ciudad y para la provincia”, señaló.

Pauli remarcó que durante los días previos se desarrollan diversas actividades vinculadas a la fecha, entre ellas encuentros entre estudiantes y veteranos de guerra que comparten sus experiencias con las nuevas generaciones.

Según explicó, la vigilia de Río Grande se convirtió con el tiempo en una de las más significativas del país y convoca a personas de distintas provincias.

“Vienen veteranos, familiares y amigos de todo el país. Para nosotros es un momento muy especial porque nos une como comunidad”, afirmó.

El legislador también recordó que la ciudad vivió el conflicto de 1982 muy de cerca debido a su ubicación geográfica, a unos 300 kilómetros de las Islas Malvinas, y a la presencia del Batallón de Infantería de Marina Nº5, que tuvo participación en la guerra.

En ese contexto, destacó que este año también se espera la presencia de diputados, senadores y autoridades de distintas provincias, invitados para participar de las actividades. “La causa Malvinas no tiene bandera política, es una de las pocas causas que nos unen a los argentinos”, expresó.

El acto central del 2 de abril se realizará posteriormente en Ushuaia, con una ceremonia más protocolar, mientras que la vigilia en Río Grande continuará siendo el momento más convocante y emotivo de la conmemoración en la provincia.