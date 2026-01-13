"Tienen que darse condiciones atmosféricas muy particulares para que vuelva a ocurrir"

En diálogo con Nora Briozzo, en 100% Nora, el Licenciado en Oceanografía explicó de qué se trata el fenómeno que sorprendió ayer a veraneantes en la Costa Atlántica, donde murió un joven de 29 años y al menos 35 personas resultaron heridas.

Walter Dragani indicó que el “meteotsunami tiene un origen atmosférico, se genera por el sistema de presión atmosférico".

"Había baja presión en Mar del Plata, golpéo la superficie, generó el caos y el desconcierto en la playa" señaló, al tiempo que aconsejó que, cuando el mar retrocede, "lo que hay que hacer es salir en sentido opuesto a la orilla".

"Cuando suelen ocurrir estos fenomenos, el mar suele retirarse, mostrar el lecho oceánico y luego de 3/4/5 minutos, la onda de meteotsunami arremete, pero esto no es una regla de oro".

Sobre la posibilidad de que se repita un fenómeno de esta naturaleza, explicó que "tienen que darse condiciones atmosféricas muy particulares".

Por otro lado, sugirió que "los cursos de guardavida deberían incorporar este concepto y formarse al respecto".