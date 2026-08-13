"Tiene un desafío inmediato pero puede ser una oportunidad para superar la polarización con la que llegó al poder"

A días del terremoto que afectó Colombia y dejó más de 265 muertos, cifra que se modifica permanentemente, el presidente Abelardo de la Espriella anunció en rueda de prensa que llamará a un estado excepción para lanzar medidas de reactivación económica para las zonas afectadas del país. La Doctora en Ciencias Políticas y Directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas de UCEMA, Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional sobre los desafíos que tiene el gobierno colombiano por delante.

Constanza Mazzina explicó que la llegada al poder de de la Espriella se da en un contexto “de una situación financiera bastante complicada, con crisis fiscal”.

“De la Espriella llega a la segunda vuelta muy reñida. Asumió el viernes pasado y, en menos de 48 horas, llegó este terremoto literal que sacudió el país”.

Sin embargo, destacó que tras los anuncios dispuestos, “tanto oficialismo como oposición acompañan este pedido de emergencia económica”.

“Esto reconfigura la agenda inmediata, porque hay problemas financieros. Hay una oposición racional que entiende ese estado de emergencia por el que está atravesando Colombia”.

Para la Doctora Mazzina, el mandatario colombiano “tiene un desafío inmediato” pero, se mostró optimista al indicar que “lo que está pasando puede ser una oportunidad para superar la polarización con la que llegó el viernes al poder”.