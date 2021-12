"Tiene que haber unanimidad para suspender todo tipo de pago al FMI"

El economista Benito Carlos Aramayo analizó la situación económica argentina en este fin de año 2021. El núcleo que se negociará en el Presupuesto 2022, negociación con el Fondo Monetario Internacional, ajuste y exportaciones.

“Ya se viene ajustando jubilaciones, pensiones y el gasto en desarrollo social. En este año que se vence no hemos tenido cobertura por el IFE y recién ahora se está proyectando algún tipo de ayuda para fin de año”, dijo el economista jujeño.

“Esto que se va a discutir es preocupante porque se nota que el Gobierno insiste en este tipo de presupuesto 2022 a medidas de las exigencias del FMI y no ha hecho una lectura correcta de por qué se perdieron 5 millones de votos entre el 2019 y el 2021. Me preocupa que en el discurso del presidente del sábado se haya hecho un balance donde no le cayó la ficha de la pérdida de esos votos que tiene que ver con el ajustazo que se hizo durante el 2021”, analizó.

"El Gobierno sigue sin tomar nota de las elecciones que explica la bronca de la gente", agregó.

"Aquí lo que se impone es suspender todo tipo de pago al FMI hasta tanto no se investigue uno por uno los negociados, fraudes y atropellos tanto desde el FMI como del Gobierno de (Donald) Trump y de Mauricio Macri", sostuvo. "Tiene que haber unanimidad para suspender todo tipo de pago, para estudiar la deuda y saber qué fue ilegítimo o legítimo", planteó.

