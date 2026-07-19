Tiene 79 años y nada la detiene: “Yo no pienso dejar de correr”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, conversamos con la corredora Inés Cedermaz, oriunda de Entre Ríos pero que lleva la mitad de su vida viviendo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Para Inés, que es costurera, tiene 79 años y corre desde que tenía 30 años, el atletismo ocupa un lugar central en su vida.

Hace algunas semanas, en la clásica carrera urbana disputada en la ciudad feliz, se viralizó un video de ella corriendo con su nieto Enzo.

“Fue lo más lindo, un regalo de la vida que no me lo esperaba”, dijo sobre la posibilidad de compartir la carrera con él. “Siempre quise llegar a ser federada, hacer ejercicio en contacto con la naturaleza es lo mejor que me pudo pasar en la vida”.

“Yo no pienso dejar de correr, he dejado un montón de cosas de tomar de medicamentos” por el impacto positivo de la actividad física.

En la Historia que corre, charlamos con el referente del running patagónico Ignacio Reyes, corredor de elite de Trail.

Oriundo de Allen, en la provincia de Río Negro, con apenas 24 años, es atleta de la Selección Argentina de Trail y Subcampeón Sudamericano de Trail.

Es el último ganador de los 42km de PATAGONIA RUN y el domingo 12 de julio logró el tricampeonato consecutivo en los 28 km en la 17º Edición de Doble Apolo, en Paso Córdoba.

En la charla con Nacho Reyes, nos contó sobre el episodio de violencia que se registró al inicio de la competencia y que opacó lo que debía haber sido una fiesta.

Durante el inicio de la prueba, personas a caballo retiraron parte de la señalización, arrojaron piedras y golpearon con rebenques y boleadoras a corredores en el sector del cañadón que conduce a la subida de Colicheo.

“Es la competencia más grande que tenemos en Alto Valle; lamentablemente se vio opacada por ese hecho. Nos interceptaron en el camino y ellos reclaman ser dueños de esas tierras fiscales”. “Yo me sentía fuera de carrera después de lo ocurrido”, admitió, “todo pasó a un segundo plano después de eso”.

Desde chico, Nacho Reyes empezó a hacer muchos deportes pero se inclinó al ciclismo a los 14 años y hasta los 21, cuando por cuestiones de disponibilidad con su rutina laboral, descubrió el Trail.

“Me atrapó mucho correr en la montaña”, reconoció sobre su debut en el K42 en Villa La Angostura.

“Fue un cambio muy importante al que le tuve miedo”, explicó, “el entrenamiento me resultó mucho más cómodo”, dijo.

“Me lo tomo bastante profesional y me gusta superarme. Me enfoco mucho en el proceso y en tratar de disfrutarlo”.

“Representar a la Argentina en el Mundial de Trail y Montaña en España fue una experiencia extraordinaria”, señaló y contó cómo se prepara para dos competencias que tiene por delante en Suiza en agosto: Sierre-Zinal y Thyon-Dixence.