Tiene 26 años y fue premiada por un desarrollo de sustitución ósea que se imprime en 3D

Camila Sol Fernández es ingeniera biomédica por la UNSAM y el año pasado obtuvo el premio Pre Ingeniería que otorga el Centro Argentino de Ingenieros por un proyecto que revolucionó la reparación ósea con biomateriales 3D. La joven contó su logro en Radio Nacional y explicó cómo pudo desarrollar este proyecto.

"Apliqué a una beca y me pude incorporar en un laboratorio de investigación que está incubado en la Unsam, que también depende Conicet, y allí hice mi proyecto final para recibirme de ingeniera. El biomaterial que investigué es para huesos, y tiene la particularidad que es biodegradable", mencionó.

Fernández advirtió en que se puede aplicar su desarrollo: "Sería un relleno que ayude a regenerar el hueso. Se le llama andamio por hacer una analogía con el andamio de la construcción. Al ser biomaterial, se parece al hueso y las células lo reconocen como algo familiar y quedan adheridas".