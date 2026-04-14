Tiempo libre en la tercera edad: ¿Cómo estructurar el día?

Más de la mitad de las personas jubiladas tienen dificultades para adaptarse a una vida alejada de la actividad laboral. El trabajo era la rutina y la identidad; los hijos, el servicio y el cuidado. Cuando esas dos estructuras desaparecen surge la desorientación temporal. Sobre esto conversó Nora Briozzo, en “100% Nora”, con la Licenciada en Psicología.

La Licenciada Anabella Serventi explicó que hay “identificaciones con roles que pueden quedar” luego de varios años y, a su vez, existen “quienes no pueden solar esas rutinas”.

“Cuando se llega a la jubilación, hay un gran cambio en la identidad y personalidad en función de los roles que teníamos fijados”.

Sugirió recordar “quienes éramos antes de esos roles que hemos asumido” y, en ese sentido, advirtió que "hay algo de revisar la propia historia que es muy sanador y ayuda a llega a la adultez mayor con integridad y no con desdeén por las cosas que no se hicieron”.

Para la especialista, “hay que llenar de propósitos” la vida porque, en la actualidad, “hay un montón de recursos y el que no aprende algo es porque no quiere”.

Reconoció que “la tecnología es un gran apoyo” pero insistió en que “tenemos que tener la motivación para armar una rutina alrededor de eso”.