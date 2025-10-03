Tiempo en provincia de Buenos Aires y Caba: habrá temperaturas en ascenso el sábado y llegará un frente frío los próximos días

El meteorólogo Sebastián Pagliarino en diálogo con el equipo de Diego Ramos anticipó cómo será el tiempo durante este fin de semana y los próximos días en Radio Nacional.

"Este fin de semana habrá desde temperaturas casi de verano, hoy y el sábado, en este último llegara a los 28º en provincia de Buenos Aires y en Caba. Y en la madrugada del domingo iniciará con fuertes lluvias hasta el mediodía, luego habrá precipitaciones más débiles. Allí la temperatura bajará bastantes grados", describió.

"Será un finde bastante inestable a partir de la mañana del domingo. El frente frío se desplazará desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y llegará hasta Caba", agregó.

Las mínimas de la semana próxima serán bajas y el meterólogo recomendó no guaradar las camperas.