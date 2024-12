Tiembla el #TeamInvierno: se viene un verano más caluroso que lo normal

Los fanáticos del #TeamInvierno, que se ilusionaron esta semana con las temperaturas matinales muy bajas para la época en el centro y sur argentino, deben despertarse del sueño y prepararse para un verano con mucho calor en casi todo el país.

Un verano más caluroso

"Temperaturas superiores a las normales en casi todo el país", es la descripción técnica que hacen en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la hora de hablar del clima de diciembre, enero y febrero.

"Hay un pronóstico trimestral planteado para el verano, que se actualizó hace menos de una semana, que indica que a lo largo de este verano se espera que en prácticamente todo el país las temperaturas seas de normales a superiores a las normales", explicó Cindy Fernández, comunicadora meteorológica y vocera del SMN.

Sintetizando, dijo que será un verano "más caluroso que un verano clásico".

Un poco más de lluvias

En cuanto a precipitaciones, las proyecciones es que sean levemente superiores a las normales para la época en las regiones de Cuyo y el Noroeste argentino (NOA), explicó Fernández. Y amplió: "En la región pampeana se espera que se presenten con normalidad para el año, y en cuanto a la región del Noreste y Litoral no hay un pronóstico concluyente, no se llega a una conclusión".

Por ejemplo, esto significa que, en un lugar turístico como Mar del Plata, cuando el promedio de mínimas en verano es de 14 grados y el de máximas, de alrededor de 26 grados, predominarán temperaturas superiores a esos valores.

En el período 1991-2020 la temperatura en el verano fue de 22 grados en el área pampeana y 26 en el norte, y las máximas fueron de 30 y 34 respectivamente, según el Atlas Climático Argentina del SMN. Es decir, estas son las temperaturas que se verían superadas en el verano.

En el mismo período la frecuencia de días con precipitación fue de 24 en la región pampeana, centro y litoral, ascendiendo a entre 28 y 33 en el noroeste.

Para comparar lo que puede suceder en lo relacionado a lluvias, también a modo de ejemplo se puede indicar que en el NOA en todo el verano suele llover 400 milímetros, y lo que sucedería en estas vacaciones 2024/25 es que exceda estos valores.

Pronosticar para prevenir

"Estos pronósticos analizan cómo se va a comportar la atmósfera en un período largo y analizar el predominio de alguna de esas categorías", apuntó Cindy, como es conocida en su activa cuenta de X.

"No te da información sobre cuál va a ser la temperatura máxima, y eso depende de un montón de factores. Lo que si podemos decir que a largo plazo hay que estar preparado porque va a ser más cálido que lo normal. Puede haber alguna semana fría, pero no va a predominar", continuó.

En aquellos lugares donde se esperan más precipitaciones, dijo Cindy, "los sectores agropecuarios, la sociedad civil, quienes planifican ventas, por ejemplo, tienen que estar atentos porque se esperan lluvias atípicas".

Y la Patagonia, donde se prevé menor cantidad de lluvias y más calor, se debe prevenir posibles incendios.

La influencia de La Niña

“El fenómeno de La Niña no va a modificar la previsión. Está en condiciones neutrales desde mediados de año, hasta ahora no se ha modificado ni se espera que se modifique. Quiere decir que no está alterando el clima. Podemos decir que está ‘apagado’, no está incidiendo en nada”, explicó Cindy Fernández.

El informe del SMN que analiza el impacto de La Niña en el clima, actualizado el 2 de diciembre, indicó que "en promedio, en el trimestre diciembre-enero-febrero 2024/25, hay 50% de probabilidad de desarrollo de La Niña y 49% de chances de neutralidad".

Leonardo Serio, docente de Climatología y Fenología Agrícolas de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) dijo a la agencia Sobre la Tierra, el área de Divulgación Científica y Tecnológica de esa universidad, que luego de una primavera particularmente cálida, "el 2024 se perfila como el segundo año más cálido de toda la serie desde 1961, con temperaturas 0,6 °C por encima de los valores normales - tomando de enero a noviembre - , un valor sólo superado por el 2023".

Como dicen los expertos, habrá que prepararse.