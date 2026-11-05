Thomas Guz, el francés que reversiona éxitos argentinos en las redes y se volvió viral

Thomas Guz nació en los alpes suizos y canta cuarteto, cumbia y rock nacional en francés desde Córdoba. "Llegué hace 7 años, recorrí todo el país y conocí a una cordobesa y me quedé. No era mi plan pero sucedió", contó. Desde @elguzfrances reversiona canciones clásicas del país y las canta en su idioma. El francés dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional y hasta cantó el himno del mundial "Muchachos..."

"Me gusta la gente en Argentina, aprendí castellano en Córdoba y se me pegó un poco la tonada de allá. Estoy acostumbrado ya. Son más argentinos los que me escuchan", expresó.