Thiago Galván: "Hoy podemos tener un plástico con nuestra identidad"

"¿Cuándo podremos brindar por un día de les trabajadores?" le preguntó Emanuel Rodríguez al militante por los derechos de la comunidad trans Thiago Galván. "Va a ser un feliz día del trabajador cuando nosotres también lo podamos celebrar", respondió Galván.

"Venimos hace poco de aprobar la ley de inclusión laboral travesti , trans pero todavía queda mucho"

La situación crítica que estamos atravesando no debe perder de vista la histórica lucha de la comunidad trans. "Tenemos un proyecto de ley de reparación para personas travesti trans mayores que hoy no pueden acceder a un trabajo digno, que no tienen aportes, que están en situaciones vulnerables por un descuido histórico del Estado", explicó Thiago.

El militante celebró los 10 años de la sanción de la ley de identidad de género y la describió como "Una ley que pone de ejemplo la política argentina en el mundo"

Te Hago una Pregunta es un ciclo de entrevistas conducido por Emanuel Rodríguez donde se abordan temáticas con distintos referentes de la política y la cultura. Escuchalo en nuestra web y todos los días en Resumen Córdoba por la AM 750 y FM 100.1