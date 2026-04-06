The Washington Post destacó el superávit fiscal de Milei y afirmó que sus logros están “desafiando a los agoreros”

El diario estadounidense destacó la caída de la inflación al 33% anual y el hecho de que el giro hacia el libre mercado logró reducir la pobreza al 28% al cierre de 2025.

El artículo ponderó que las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei están "desafiando a los agoreros" con una drástica mejora en los indicadores sociales.

La publicación resaltó que la tasa de pobreza descendió al 28% al cierre de 2025, tras haber tocado un pico del 53% a mediados del año anterior.

El análisis del diario norteamericano calificó la gestión como un "experimento radical" que está demostrando resultados tangibles.