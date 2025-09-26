The Mills se presentará el 2 de octubre en The Roxy Live

Alvaro Charry, Jorge Bello y Santiago Convers, integrantes de la banda de rock colombiana The Mills, visitaron el estudio de Nacional AM 870, antes de presentarse el 2 de octubre en The Roxy Live.

"Aquí en Argentina el rock sigue siendo importante. Te sentas en un taxi y el conductor escucha música de ese género o pop. Uno no se quiere bajar", bromeó.

The Mills hará un show el jueves 2 de octubre donde "dará todo". "En Buenos Aires, queremos dar todo, y será el mejor espectáculo. Así podemos volver el próximo año", dijeron. "Hacemos canciones de desamor, y las hacemos igual con esperanza", expresaron.