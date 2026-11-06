Tesla desembarca en la Argentina

El shopping Unicenter tendrá a fines de noviembre un espacio de exhibición de la empresa de autos eléctricos y una zona de test drive con diez vehículos, y se convertirá en el primer centro comercial de la Argentina en contar con un espacio de la marca.

El espacio estará ubicado en el Nivel 1 del shopping y exhibirá dos vehículos de la marca, para que los visitantes puedan conocerlos de cerca; y habilitará una zona de test drive en la playa H del estacionamiento, donde el público podrá manejarlos.

La compañía del empresario Elon Musk, que prevé avanzar con la venta al público durante 2027, confirmó su arribo a través de la red social X: "Llegamos a Argentina el 20 de noviembre".

El video oficial publicado por la marca muestra a los modelos Model 3 y Model Y, un sedán y un SUV, las propuestas más accesibles de la gama internacional de Tesla, paseando por las calles de Buenos Aires y distintos lugares del país.