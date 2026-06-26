Terremotos en Venezuela: "Encontré a mi hija sana y salva"

Mientras Venezuela continúa conmocionada por las consecuencias de los devastadores terremotos que dejaron cientos de muertos y miles de heridos, algunas historias ofrecen un respiro en medio del dolor. Una de ellas es la de Annette María Rivero, una joven que permaneció desaparecida durante varias horas luego de encontrarse en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando ocurrieron los sismos y que finalmente pudo ser localizada con vida.

Gimmy Rivero, padre de la joven, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional desde Caracas y relató las horas de angustia que atravesó su familia desde el momento en que perdieron contacto con ella tras el terremoto. La incertidumbre se prolongó durante gran parte de la jornada mientras las comunicaciones permanecían afectadas y los equipos de emergencia intentaban evaluar los daños en distintos puntos del país.

"No había comunicación y las líneas eléctricas colapsaron. No había luz ni señal telefónica", expresó.

Según explicó, Annette se encontraba en el aeropuerto de Maiquetía cuando se produjeron los movimientos sísmicos que sacudieron gran parte del territorio venezolano. La interrupción de las comunicaciones y el caos generado por la emergencia impidieron conocer rápidamente su situación, lo que incrementó la preocupación de familiares y allegados.

La búsqueda se desarrolló en un contexto especialmente complejo. Miles de personas quedaron incomunicadas debido a cortes de energía, fallas en las redes telefónicas y restricciones en los desplazamientos provocadas por los daños en la infraestructura. En ese escenario, muchas familias vivieron horas de incertidumbre intentando localizar a sus seres queridos.

Finalmente, la joven fue encontrada sana y salva, una noticia que llevó alivio a su entorno en medio de una tragedia nacional que sigue dejando profundas consecuencias humanas y materiales. Para la familia Rivero, el hallazgo representó el final de una espera cargada de preocupación y temor.

"Tengo una alegría inmensa, encontré a mi hija sana y salva, en buen estado. Nos dimos un abrazo muy fuerte, muy afectuoso y muy cálido", dijo Rivero al describir cómo fue el reencuentro con su hija.

La historia adquiere especial relevancia porque refleja una situación que se repite en distintas regiones afectadas por el desastre. Numerosas familias continúan intentando establecer contacto con familiares y amigos de quienes aún no tienen información precisa, mientras las autoridades trabajan para actualizar los registros de personas localizadas, evacuadas y desaparecidas.