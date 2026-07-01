Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez declara duelo nacional por siete días

El Gobierno de Venezuela declaró duelo por siete días por las víctimas de los terremotos del miércoles pasado.

Lo anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuando las cifras oficiales alcanzan los 2.295 muertos y 11.267 heridos, en tanto se busca a más de 40.000 personas.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, posteó la mandataria en la red social X.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”. “Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”.

La mandataria encargada dijo que ahora la prioridad para el Gobierno venezolano es proteger la vida de los sobrevivientes.