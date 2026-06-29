Terremoto en Venezuela: "Resulta milagroso que puedan aparecer personas con vida"

Venezuela continúa atravesando una de las mayores tragedias de su historia reciente. A cinco días de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio, las tareas de búsqueda y rescate siguen desarrollándose en distintos puntos del territorio, especialmente en el estado de La Guaira, donde se registraron los daños más severos.

Iván García Marrero, periodista radicado en el estado Bolívar, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y describió el clima de conmoción que todavía atraviesa la sociedad venezolana. Aunque Bolívar se encuentra a gran distancia de las zonas más afectadas, la tragedia domina la agenda pública y ha generado una importante movilización solidaria en todo el país.

"Han pasado más de 100 horas del terremoto, resulta milagroso que puedan aparecer personas con vida", expresó. .

Según los últimos balances difundidos por las autoridades venezolanas, el número de fallecidos asciende a alrededor de 1.450 personas, mientras que más de 4.000 resultaron heridas y al menos 12.700 quedaron desplazadas. Además, centenares de edificios colapsaron y miles de familias perdieron sus viviendas. "Hay disparidad en las cifras de desaparecidos", señaló García Marrero.

A pesar del paso de los días, los equipos de emergencia continúan encontrando sobrevivientes. Durante las últimas horas fueron rescatados con vida un padre y su hijo que permanecieron cuatro días atrapados bajo los escombros en La Guaira, una noticia que renovó las esperanzas de familiares y rescatistas.

Las operaciones cuentan con la participación de brigadas provenientes de distintos países. Equipos de América Latina, Europa y Estados Unidos se sumaron a las tareas junto a los organismos venezolanos, aportando maquinaria, perros de rescate, hospitales de campaña y personal especializado.

Uno de los principales desafíos sigue siendo la localización de personas desaparecidas. Las autoridades reconocen que todavía hay miles de personas sin ubicar, mientras continúan los trabajos en estructuras colapsadas y barrios enteros afectados por los derrumbes.

Además, García Marrero advirtió que "continúan las réplicas" y subrayó que "se sintió un temblor fuerte que causó más temor del que ya tenemos".

En paralelo, el gobierno informó avances en la recuperación de los servicios esenciales. Según datos oficiales, se logró restablecer gran parte del suministro eléctrico, el acceso al agua potable y la circulación por las principales vías de comunicación en las regiones afectadas.

La situación humanitaria sigue siendo compleja. Miles de personas permanecen alojadas en refugios temporales, escuelas y centros de evacuación, mientras organismos internacionales trabajan para garantizar alimentos, atención médica y asistencia psicológica a los damnificados. "Todas las instituciones están completamente colapsadas", sostuvo García Marrero.