Terremoto en Venezuela: Los perros argentinos realizaron 48 localizaciones

La Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe (ACECC) intervino en la emergencia con 10 rescatistas y nueve perros certificados bajo exigentes protocolos internacionales, concentrando su labor en la localización de víctimas y el trabajo en estructuras colapsadas.

Del total de canes desplegados, siete cuentan con certificación internacional FCI-IRO dedicada a la localización de personas con vida, mientras que dos estuvieron especializados en la búsqueda de restos humanos.

La misión se inició el pasado 28 de junio, a partir de una solicitud oficial de colaboración por parte del Cuerpo de Bomberos de la Universidad Santa María (USM) en Caracas, organismo adscrito a la Dirección Nacional de Bomberos de Venezuela.

El equipo de ACECC Argentina trabajó de manera coordinada con organizaciones locales e internacionales: bajo el ala de la USM y la Federación Canina de Venezuela (FCV), colaboró con equipos civiles locales y equipos USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).

De las 48 localizaciones realizadas, cinco personas fueron encontradas con vida, entre ellas dos niños, y 43 personas fallecidas.

Dado el perfil estrictamente técnico de la intervención, el contacto del personal de ACECC con los allegados se limitó a la recolección de información operativa clave -como planos, distribución de las edificaciones y posibles ubicaciones de personas desaparecidas- para optimizar los rastreos en las zonas afectadas.

“Se realizaron trabajos de alta complejidad en estructuras colapsadas muy inestables. De esto se infiere que la compleja logística de traslado para llegar a la zona de desastre y las condiciones de peligro extremo en los sitios de trabajo fueron los desafíos más significativos”, enfatizó Juan Carlos Lombardi, presidente de ACECC en Argentina

Frente a la magnitud de la catástrofe, Lombardi consideró “necesario que la región cuente con instrumentos sólidos de cooperación y asistencia entre las diversas asociaciones vinculadas a la localización y búsqueda con canes, a fin de agilizar la respuesta humanitaria y optimizar la capacidad de reacción regional frente a emergencias de gran magnitud”.

ACECC es una institución comprometida desde hace más de tres décadas con la búsqueda y rescate en escenarios de terremotos, colapso de estructuras, grandes áreas y rescate acuático.

Entrena de forma simultánea al perro y al guía bajo protocolos avalados por la Federación Cinológica Internacional (FCI), la Organización Internacional de Perros de Rescate (IRO) y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Para garantizar este tipo de intervenciones en operativos reales, ACECC prepara a sus equipos en un predio ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -desarrollado con el apoyo de Royal Canin y la Fundación Royal Canin- que cuenta con pista de obediencia y destreza, pista de escombros y un sector adaptado para rescate acuático.

La institución cuenta además con Aime, la primera perra certificada en toda América en la exigente Prueba de Preparación para las Misiones (MRT) de la IRO, estándar que le permite estar formalmente a disposición del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate (INSARAG) de la ONU.

Cada despliegue internacional deja aprendizajes que fortalecen la capacidad de respuesta y la experiencia del equipo; y, tras dar por finalizada su labor en Venezuela, desde la institución remarcaron que este operativo representó un nuevo hito en su historia.

“Cada escenario presenta desafíos diferentes y nos obliga a adaptarnos constantemente. Esta misión en Venezuela reafirmó el compromiso de ACECC con la asistencia humanitaria internacional y demostró la importancia del entrenamiento permanente, el trabajo en equipo y la cooperación entre organizaciones”, concluyó Lombardi.