Terremoto en Japón: colapsó un centro comercial y buscan a personas desaparecidas entre los escombros

Japón atraviesa horas de preocupación luego del fuerte terremoto que sacudió la isla de Kyushu y obligó a activar los protocolos de emergencia en distintas regiones del país. El movimiento sísmico, que alcanzó una magnitud de 7,1, provocó daños materiales, interrupciones en servicios esenciales y una intensa movilización de los equipos de rescate. Las autoridades japonesas informaron que continúan las tareas de asistencia y búsqueda en las zonas más afectadas.

Desde el aeropuerto de Tokio, el médico Guillermo Capuya dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y describió cómo se vive la situación en Japón tras el sismo.

"La gente está alarmada porque fue un terremoto grande, en escala japonesa fue de los más altos. Una autopista quedó partida en dos y hubo una explosión en un shopping. La caída del mall fue tremenda. Hay 13 muertos y una cantidad de desaparecidos que todavía no se ha cuantificado", expresó el también conductor del programa Doctor C, que se emite los domingos a las 9 por Radio Nacional.

El terremoto se registró en la isla de Kyushu, en el sur del país, con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad. El fenómeno alcanzó el máximo nivel de intensidad en algunas localidades según la escala sísmica japonesa y fue seguido por réplicas de consideración. Inicialmente se emitió una alerta de tsunami para distintos sectores costeros, aunque posteriormente fue levantada por las autoridades.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación sobre varias placas tectónicas en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esa realidad llevó al desarrollo de avanzados sistemas de alerta temprana que permiten advertir a la población segundos antes de que lleguen las ondas más intensas del movimiento. En ese sentido, Capuya subrayó que "Japón está preparado para terremotos catastróficos".

La experiencia acumulada durante décadas también se refleja en la infraestructura, los simulacros periódicos y la preparación ciudadana. Ante cada sismo de magnitud importante, millones de personas reciben alertas en teléfonos móviles, radios, televisores y otros dispositivos conectados a los sistemas de emergencia nacionales.

Mientras continúan las evaluaciones de daños y las tareas de rescate, Japón vuelve a enfrentar uno de los desafíos naturales más frecuentes de su historia reciente.