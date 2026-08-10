Terremoto en Colombia: "Se advirtió a la población tener a mano los elementos básicos por posible evacuación"

El periodista de ElValluno Medios Gustavo Gamboa, desde Santiago de Cali, informó en Korol en el Aire lo que dejó el terremoto de 7,4 en escala Richter que se dio en gran parte de ese país.

"Desde la Oficina de gestión de Riesgos se está alertando, porque hay mucha desinformación al respecto. Las autoridades competentes advierten que se debe estar alerta y que se tenga a la mano los elementos básicos para poder salir o evacuar. Hay casas aún donde la población está esperando, con temor e incertidumbre", mencionó.

"Hay sectores en Santiago de Cali que se encuentran sin electricidad y sin agua", agregó.