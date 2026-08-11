Terremoto en Colombia: "Fueron dos minutos de una intensidad impresionante"

El periodista Yahir Camacho, desde Cali, brindó detalles de la situación actual en Colombia tras el terremoto ocurrido el lúnes.

En diálogo con Laura Urbano, periodista de LRA 4 Nacional Salta y Claudia Eslava periodista de LRA 25 Nacional Tartagal, en el programa La Mañana de Nacional que ambas emisoras relizan en dúplex, Camacho calificó de dramática la situación y reveló que se calcula que hay unas doscientas personas esperando ser rescatadas en la zona de la avenida mas concurrida de esa ciudad.