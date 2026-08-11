Terremoto en Colombia: "En Chocó se vieron afectados 21 de sus 32 municipios por el sismo"

La periodista y corresponsal en Colombia Andrea Oliva de Noticias Caracol dio un panorama para Radio Nacional de lo que dejó el terremoto en uno de los departamentos más afectados de dicho país.

"La situación en el departamento de Chocó es muy compleja. Está al norte del país, en la región pacifíca y fueron afectados 21 de sus 32 municipios. Tenemos muchas complicaciones de comunicación, no tenemos fluído eléctrico, y eso ha ralentizado el conocimiento de cuántas personas fallecieron y cuántas están en calamidad. Por ahora se sabe por números oficiales, que son 14 las personas fallecidas y hay cientos de lesionados", describió.