Terremoto en Colombia: declararon alerta roja sanitaria en Cali y "hay disposición de recursos para atender la emergencia"

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, declaró la alerta roja hospitalaria en la ciudad luego del terremoto debido a la alta ocupación de la red de salud y al número de personas afectadas por la emergencia. El Hospital Universitario de Cali colapsó parcialmente y hay 9 centros de salud afectados. Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, se refirió a este tema en el programa de Nico Yacoy por Radio Nacional.

"Ha sido un desastre nacional, hay ya 169 muertos y más de 1000 heridos. Y hay varias destrucciones importantes en varias instalaciones de salud. En el municipio de El Cairo, al noroeste del departamento del valle y en el límite con Chocó, el hospital quedó arrasado. Ha sido una tragedia nacional", mencionó.

En Cali, el hospital Universitario, principal centro de atención del gobierno "ha tenido la caída de una parte del nosocomio". Eso afectó áreas de cuidados intensivos. "En Cali hay un sistema de salud sólido, bien organizado entre el sector público y privado. Tiene capacidad amplia de atención en toda la ciudad.