Terremoto en Colombia: claves geológicas de su origen y comparación con Venezuela

La doctora en Geología Irene Pérez, del Instituto Nacional de Prevención Sísmica ( INPRES) en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional habló del sismo que ocurrió con epicentro cercano a San José del Palmar en Colombia.

"Tuvo una profundidad de foco de 103 km, y se interpreta como un sismo de profundidad intermedia. A diferencia del de Venezuela, que fue cercano en el tiempo, aunque fue mucho más superficial. La magnitud del de Venezuela había sido de 7,1; 7,5 e impactan grandemente en las construcciones de las ciudades cercanas y no tan cercanas", explicó.

Pérez describió que el entorno en donde está alojado el sismo en Colombia tiene que ver con "la interacción de la placa de Nazca y la placa sudamericana". "La placa Nazca se introduce centrimetricamente por año debajo de la placa sudamericana, esto va generando tensiones y también sismos que se van manifestando con mayor o menor frecuencia", agregó.