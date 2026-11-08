Termina la espera: León XIV llega a la Argentina en un histórico regreso papal

El papa León XIV llega hoy a la Argentina para iniciar una histórica visita apostólica de cuatro días que marcará el regreso de un sumo pontífice al país después de 39 años.

León arribará a las 16.30 al aeroparque metropolitano Jorge Newbery y será recibido al pie de su avión por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas locales.

Procedente de Montevideo, el líder de la Iglesia Católica desembarca como parte de una extensa gira sudamericana de 12 días que incluye 10 ciudades de Uruguay, la Argentina y Perú.

Sólo en Argentina, donde visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba, se estima que 5 millones de personas se acercarán a ver al nuevo pontífice, sucesor del difunto papa Francisco.

El propósito espiritual y social de la misión

Bajo el lema “Vayan y anuncien”, el objetivo central de este viaje apostólico es fortalecer los vínculos de comunión con las iglesias locales y llevar un mensaje de fe, esperanza, paz y unidad al pueblo argentino, instándolo a la superación de sus diferencias y al reencuentro.

A lo largo de sus intervenciones públicas, el pontífice enfocará sus homilías en la dignidad de las personas por encima del lucro, la humildad en el servicio público, el compromiso con el mundo del trabajo y la cercanía con los sectores más vulnerables.

Primeras actividades oficiales en Buenos Aires

La agenda del Santo Padre comenzará inmediatamente después de su aterrizaje en Buenos Aires con un homenaje frente al Monumento al General San Martín en la plaza homónima a las 17.00.

A las 17.20 participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada, mantendrá una audiencia privada con el presidente Milei a las 17.50 y cerrará su primera jornada a las 18.30 con un discurso ante autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Misas masivas y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján

Durante los tres días siguientes, León XIV desplegará un intenso cronograma de 23 actos distribuidos entre las tres sedes principales: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Mañana visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles a las 11.30 y dialogará con representantes laborales en la Universidad Católica Argentina (UCA).

El martes viajará a Córdoba para oficiar una misa en la Escuela de Aviación Militar a las 10.00, mientras que el miércoles visitará el penal de Villa Devoto antes de presidir la misa de cierre en la Basílica de Luján a las 10.00.

Cifras récord de convocatoria y despliegue logístico

La expectativa generada por la llegada del pontífice se refleja en cifras extraordinarias de movilización, con estimaciones oficiales que proyectan hasta 2 millones de asistentes en los actos porteños, alrededor de 1,5 millones en Córdoba y otros 2 millones en Luján.

Con este viaje, el país salda una espera de casi cuatro décadas desde la última visita papal protagonizada por Juan Pablo II en abril de 1987, que dejó un fuerte impacto espiritual y social en toda la región.