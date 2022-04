Teresita Luna: “Como espacio político no podemos seguir pagando costos

La diputada provincial, Teresita Luna, confirmó el quiebre en la alianza del oficialismo en el Concejo Deliberante capitalino en el bloque Vamos La Rioja que responde a la intendenta Inés Brizuela y Doria por el caso Balmaceda. “Me parece que no hay conciencia de frente. Este es el segundo concejal que tiene el mismo origen de la UCR. Nosotros como espacio político no lo vamos a seguir pagando al costo político que no lo buscamos” expresó la legisladora riojana.

Luego de la aprobación del juicio político en contra del concejal del radicalismo riojano, Enrique Balmaceda denunciado de violencia de género y que será procesado por la Justicia por abuso sexual simple, Teresita Luna ratifico la coherencia de la edil Viviana Diaz que abandonó el bloque Vamos La Rioja para formar un bloque unipersonal llamado Norte Grande.