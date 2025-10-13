Teresa Parodi, voz fundamental del folclore argentino

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, dedicamos un homenaje a Teresa Parodi, una de las voces más emblemáticas del litoral argentino (región ubicada en el este del pais).

Parodi es además una referente indiscutida de la canción popular argentina.

En este programa, recorremos su vida, sus comienzos, sus grandes éxitos y su actualidad, a través de canciones que reflejan su historia y su compromiso con la cultura.

Un homenaje a una artista que sigue cantando con el alma y construyendo puentes entre la música y la memoria.