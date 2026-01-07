ENTREVISTA A LEONEL WARD

07/01/2026

Teodolina, la localidad santafesina, tiene una de las piletas más grandes de agua salada de Sudamérica

El secretario de Turismo de la localidad de Teodelina en el sur de Santa Fe, Leonardo Ward en diálogo con el equipo de Ramos Generales habló sobre la nueva y gigante pileta de agua salada que es una de las "más grandes de Sudamérica".

"El agua es más salada de la de mar y te produce un bronceado espectacular. Tiene propiedades curativas el agua salada, es muy bueno. Muchs personas vienen por su artritis y es como una inmersión en un baño de sal"., describió.

Ward explicó que al natatorio no se puede ingresar "ni con bebidas, ni comidas y tampoco con bronceador" porque las mismas proucen que "se corte el agua". "Tenemos completa la capacidad hotelera. auí hay 8 hectáreas de parque, parrileros, duchas y electricidad ", agregó Ward.