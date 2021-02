Teo Nürnberg murió por coronavirus

La ciudad de Comodoro Rivadavia despidió a Teo Nürnberg, un histórico fotógrafo, que falleció ayer a sus 89 años, víctima del coronavirus.

Teo nació en 1931 y un año después llegó junto a su familia a Comodoro Rivadavia, donde siendo niño descubrió su amor por la fotografía, una pasión heredada de su padre. Sin embargo, todo cambió en 1986 cuando vio una imagen que lo invitó a recolectar fotos antiguas que son parte de la historia la ciudad. Desde entonces nunca paró y hoy cuenta con una colección de 4.000 copias que serán conservadas por el Archivo Histórico como testimonio de los primeros años de vida de la ciudad petrolera.

Alberto Barría, fotógrafo de la ciudad, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia, realizó una semblanza sobre su persona y su trabajo. “Lo conocí de chiquito pero luego me hice más cercano cuando formamos la Asociación de fotógrafos.Un tipo noble cariñoso, con las puertas de su casa abierta, con cero egoísmo. Él tuvo mucho merecimiento en vida y su obra está ahí, hablamos hace unas tres semanas me dijo que lo vaya a ver pero por el tema de estos protocolos yo no quería ir. Creo que lo que tenemos que hacer es volver a mostrar lo que él hacia, era generoso, se prestaba a cualquier grupo de estudiantes para poder salir a hacer fotos”, evocó.