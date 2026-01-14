Tensiones globales y la agenda internacional entre Trump, Irán, Venezuela y Davos

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes, múltiples focos de conflicto y la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, los asuntos relativos a Estados Unidos, Oriente Medio, Venezuela y la proyección de América Latina ocupan un lugar central en la agenda global. Las políticas exteriores de potencias y la participación de mandatarios emergen como elementos clave para entender la dinámica internacional de los próximos meses.

El analista internacional y profesor universitario Fabián Calle dialogó con el equipo de Creer o reventar y brindó un análisis amplio que abarca la actual escalada de la tensión entre Estados Unidos e Irán, la persistente crisis venezolana tras la escalada de intervención externa, y la posición que proyecta el presidente argentino de cara a eventos multilaterales como el Foro de Davos, donde se esperará la participación de figuras como el presidente estadounidense Donald Trump y el propio Javier Milei.

"Davos es la representación de un mundo que ya terminó. Ahora se va a tratar de adaptar al mundo real, que le ha venido costando. El desembarco de Trump con cinco secretarios de Estado busca apropiarse discursivamente de este foro, y ya Milei no va a estar solo. En los dos últimos años Milei fue a remar un poco contra la corriente de millonarios escandalizados por las palabras duras de Milei. Ahora creo que Trump los va a escandalizar igual o más", expresó.