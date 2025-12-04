Tensión entre Estados Unidos y Venezuela: "Hay una ventana de 1 ó 2 semanas para que se concrete alguna acción norteamericana"

El analista internacional Fabián Calle conversó con el equipo de Hugo Macchiavelli por Radio Nacional, donde analizó que sucederá entre ambos países ante el anuncio de Donald Trump de que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra el objetivos del narcotráfico dentro del territorio venezolano.

"Hay una ventana de 1 o 2 semanas para que se concrete alguna acción norteamericana. Hay un choque de trenes entre una Cuba que cree que Estados Unidos no se va a animar a atacar y un Estados Unidos que tiene la voluntad de cambiar el régimen de Venezuela aunque esto genera mucho ruido en las bases republicanas", mencionó.