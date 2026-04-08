Tensión en Medio Oriente: la Casa Blanca insiste a Irán con la apertura total del estrecho de Ormuz

La administración estadounidense sostiene que el tránsito de embarcaciones debe ser restablecido sin cobros ni limitaciones, señalando que cualquier restricción obstaculizaría el inicio de la paz. Por este tema, el analista internacional, Nicolás Bonini, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "la apertura del Estrecho de Ormuz es vital para la economía mundial. Es fundamental que Irán lo abra cumpliendo, además, con el llamdo al alto al fuego".

Vale recordar que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, pero los términos del acuerdo siguen siendo disputados y la violencia no se detuvo por completo.

Horas después del anuncio, Irán lanzó nuevos ataques con misiles y drones contra Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bharein, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que “no confía” en las promesas de Washington y que tiene “el dedo en el gatillo”.

Israel detuvo sus ataques sobre Irán en la madrugada del miércoles, pero dejó en claro que su ofensiva contra Hezbollah en Líbano continúa sin interrupción, contradiciendo las afirmaciones de Pakistán —uno de los mediadores clave— de que la tregua también incluía el frente libanés. .