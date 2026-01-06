Tensión en Caracas: reportaron disparos y drones sobre el Palacio de Miraflores

El periodista venezolano Omar Lugo en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional describió lo que se vivió ayer cerca del Palacio presidencial de Miraflores, en la ciudad venezolana el lunes por la noche.

"Había videos desde los departamentos cercanos al Palacio de Miraflores, reportando movimiento de militares en el centro de la ciudad. Eso provocó nerviosismo en la gente, y eso se replicó en redes sociales", dijo. Sin embargo, se confirmó que el “ataque de drones”, “se respondió a drones no autorizados del mismo gobierno venezolano”. "El gobierno se esfuerza en transmitir una sensación de normalización de la situación, de continuidad administrativa y de gobernabilidad", agregó.

Sobre la vida en ese país, Lugo mencionó que "hay una reactivación gradual" y que los comercios, de a poco "se van normalizando". "Las estaciones de gasolina están mejor surtidas, con menos colas. Venezuela está acostumbrado a recomponerse", explicó.